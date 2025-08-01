Cüzdan hırsızlığı kamerada!

Bursa Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yürüyüş yapan vatandaşın cebindeki cüzdan, bir kişi tarafından fark ettirmeden çalındı. Hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Mağdurun ihbarı üzerine olay yerine kadın güven timleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen cüzdan sahibine teslim edildi.