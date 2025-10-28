Dağdan inen ayı açlıktan çöp kovasını karıştırdı! O anlar kamerada

Hakkari Çukurca'da, bir şantiye yakınlarında dağdan inen ayı, çevredeki çöp kovasını devirerek yiyecek aradı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ayının çevrede bir süre dolandığı, ardından ormanlık alana doğru uzaklaştığı görüldü. Vatandaşlar, bölgede son günlerde ayıların sık sık yerleşim alanlarına indiğini belirtti.