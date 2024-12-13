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Deniz yola taştı: Ekipler seferber oldu!

13-12-2024 23:33 | Güncelleme: 13-12-2024 23:35
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Yusuf Özgür Bülbül

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken, sahil bölgesindeki ilçelerde dev dalgalar sahili dövdü. Cide ilçesinde dev dalgalar ile birlikte deniz suyu sahil yoluna taştı. Sahildeki yolda dev dalgalar sebebiyle hasar meydana geldi. Karayolları ekipleri, yola taşan deniz suyunu ve sürüklenen kum ve taşları tahliye etmek için çalışma başlattı. Yolda ulaşım ise kontrollü olarak sağlandı...

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