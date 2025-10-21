Domuz sürüsü gece keşfine çıktı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Alaçeşme Mahallesi'nde yaban domuzları gece yarısı sürü halinde köye indi. Mahalle Muhtarı Hasan Uluğkay, güvenlik kamerası kayıtlarını her gün düzenli olarak izlediğini belirterek, "Kayıtları incelerken gece 01.30 civarında sürüler halinde mahalle içinde domuzları görünce şok oldum. 68 yaşındayım, bugüne kadar böyle bir durumla karşılaşmadım. Gözlerime inanamadım. Yaklaşık bir saat kadar mahallede dolaşarak ayrılmışlar. Zaten tarım arazilerimize zarar veriyorlardı. Yiyecek bir şey bulamadıklarından köyün içine kadar inerek yiyecek aramışlar" dedi. Mahalle sakinleri, domuzların sık sık ekili alanlara zarar verdiğini belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.