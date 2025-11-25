Erzincan'da masalsı bir kış yaşanıyor! Görüntüler adeta kartpostaldan fırlamış gibi

Erzincan’da doğa büyüsünü konuşturdu. Güneş, kar ve sis kartpostallık görüntüler oluşturdu. Erzincan’da Keşiş ve Munzur Dağları’na yağan mevsimin ilk karı, güneş ve sisle birleşerek adeta görsel bir şölen ortaya çıkardı. Şehir, kışın sunduğu eşsiz manzaralarıyla fotoğraf tutkunlarının yeni gözdesi olmaya aday. Oluşan bu doğal güzellikler, bölgeyi her yıl artan sayıda fotoğrafçı ve doğa tutkununun ilgisini çeken önemli bir cazibe merkezi haline getiriyor.