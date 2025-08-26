Eve geldiğinde hayatının şokunu yaşadı! Her şey 3,5 dakikada olmuş

Antalya'da eşi ile boşanma aşamasındaki koca uzaklaştırma kararına rağmen eşinin evde olmadığı sırada girdiği dairedeki tüm eşyaları 3 buçuk dakikada kamyonete yükleyerek götürdü. Eve döndüğünde boş evi gören ve büyük şok yaşayan kadın ailesinin yanına taşındı. A.S., genç kadının hakkında uzaklaştırma kararı aldırmasının ardından evde kimsenin olmadığı sırada tuttuğu nakliyeci ile birlikte ikamete geldi. A.S., evde bulunan klima, televizyon, beyaz eşyalar, ziynet eşyaları ve halılara kadar tüm eşyaları kamyonete yükleyip götürdü.