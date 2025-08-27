Feribotta dehşet anları! Aniden denize atladı

Yalova'dan hareket eden Topçular-Eskihisar seferi yapan feribottan denize atlayan kadın yolcunun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kadın, daha sonra başka bir yolcu ve sahil güvenlik ekiplerini çabalarıyla kurtarıldı. Yaşanan o anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi. Topçular İskelesi'ne çıkarılan kadın, daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.