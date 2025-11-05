Fermuar sistemi hayat kurtardı! O anlar kamerada

Tunceli'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti. Yoğun trafikte seyir halinde olan araç, vatandaşların oluşturduğu fermuar sistemiyle trafiğe takılmadan hastayı hastaneye yetiştirdi. Tunceli 112 Acil Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan açıklamada, "Trafik içinde örnek bir davranış sergileyen tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyor, bu duyarlılığın toplum genelinde yaygınlaşmasını temenni ediyoruz" denildi.