'Hak edene hak ettiğini vereceksin diyerek paylaştı! Trafikte tehlikeli anlar kamerada

Bursa'da trafikte seyreden bir motosikletli, kırmızı ışıkta geçerek önüne manevra yapan otomobilin aynasını kırdı. Trafikteki araçlara dikkat etmeden kırmızı ışıkta bir anda geçen araç sürücüsü motosiklet sürücüsünü çileden çıkardı. Bir anda önüne geçen araca çarpmaktan sonra anda kurtulan motosiklet sürücüsü sinirlerine hakim olmayarak seyir halindeki araca vurdu. Aracın aynasını kıran sinirli motosiklet sürücüsü o anları sosyal medyadan "Hak edene, hak ettiğini vereceksin" notuyla paylaştı.