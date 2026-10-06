Isparta'da şok eden olay: Cenaze aracındaki tabut yola düştü

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İstanbul
Isparta-Eğirdir yolunda meydana gelen ilginç olayda, Isparta Şehir Hastanesi'nden Eğirdir ilçesine iki cenaze taşıyan nakil aracı, trafik ışıklarında durup tekrar hareket ettiği esnada akılalmaz bir kaza yaşandı. Sabitleme sistemindeki arıza nedeniyle aracın bagajında kayan tabutlardan biri yola düştü. Durumu fark eden görevlilerce hızla yoldan kaldırılarak tekrar araca konulan tabut, yolculuğun ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. Yola düşen tabutun içerisinde erkek bir vatandaşa ait naaşın bulunduğu öğrenildi.