Kadın polis erkeklere taş çıkardı! Koca aracı tek başına itti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Afyonkarahisar kent merkezinde yaşanan olayda, ismi öğrenilemeyen kadın trafik polisi görev yaptığı kavşakta bir otomobilin aniden stop ettiğini fark etti. Trafiğin yavaşlayıp ve durmaması için sürücünün yanına giden kadın polis ardından aracı tek başına ittirerek çalışmasını sağladı. Kadın polisin aracı tek başına ittirdiği anlar ise vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.