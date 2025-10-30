Kadın polis erkeklere taş çıkardı! Koca aracı tek başına itti

Afyonkarahisar kent merkezinde yaşanan olayda, ismi öğrenilemeyen kadın trafik polisi görev yaptığı kavşakta bir otomobilin aniden stop ettiğini fark etti. Trafiğin yavaşlayıp ve durmaması için sürücünün yanına giden kadın polis ardından aracı tek başına ittirerek çalışmasını sağladı. Kadın polisin aracı tek başına ittirdiği anlar ise vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.