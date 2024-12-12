Kar birçok kenti beyaza bürüdü: Kartpostallık görüntüler!
12-12-2024 23:28
| Güncelleme: 12-12-2024 23:36
Doğu Anadolu'da birçok kentte kar yağışı etkili oldu. Van'da akşam saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 ila 7 dereceye kadar düştüğü kentte, yoğun kar yağışı çevreyi beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı, kent merkezinde vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatırken günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılar yaptı. Van Valiliği de kentte okulların 1 gün tatil edildiğini açıkladı...