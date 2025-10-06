Karayolundaki aracın tekerleği koptu! Şarampole uçan araçta 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Bilecik-Bozüyük-Eskişehir karayolunda seyir halindeki otomobil sürücüsü Necdet K., sağ ön tekerin kopması nedeniyle bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına uçtu. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü ağır, araçta yolcu olarak bulunan K.K.(12) hafifi şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.