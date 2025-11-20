Kaza yapana bakınca kaza yaptı! O anlar kameralara yansıdı

Tekirdağ Çorlu'da F.Ç. idaresindeki motosiklet, rögar kapağının üzerinden geçerken kontrolden çıkıp park halindeki bir araca çarptı. Tam o sırada yanından geçen başka bir motosiklet sürücüsü ise kazaya bakmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybederek yere çakıldı. Peş peşe yaşanan iki kazada saniye saniye kameralara yansıdı. Araca çarpan F.C. yaralanırken diğer sürücü kazayı yara almadan atlattı. Yaralı genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.