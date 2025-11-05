Kırmızı ışık umurunda bile olmadı! Beton mikseri değil trafik canavarı

Arnavutköy'de kırmızı ışıkta durmadan geçen beton mikseri faciaya davetiye çıkardı. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. Dün akşam saatlerinde Sultangazi-Arnavutköy yolunda meydana gelen olayda kırmızı ışık olmasına rağmen durmadan son suratla yol alan beton mikseri dehşet saçtı. Bu sırada kavşakta yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden diğer sürücüler, beton mikserinin önlerinden hızla geçtiğini görünce yavaşlamak zorunda kaldı. Olası bir facia kıl payı önlenirken, olay anı başka bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.