Kırmızı ışık umurunda bile olmadı! Beton mikseri değil trafik canavarı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Arnavutköy'de kırmızı ışıkta durmadan geçen beton mikseri faciaya davetiye çıkardı. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. Dün akşam saatlerinde Sultangazi-Arnavutköy yolunda meydana gelen olayda kırmızı ışık olmasına rağmen durmadan son suratla yol alan beton mikseri dehşet saçtı. Bu sırada kavşakta yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden diğer sürücüler, beton mikserinin önlerinden hızla geçtiğini görünce yavaşlamak zorunda kaldı. Olası bir facia kıl payı önlenirken, olay anı başka bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.