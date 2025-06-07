Korkunç kavga kamerada! Otomobil sürücüsü ile otobüs şoförü birbirine girdi

İstanbul Sultangazi'de, otomobil sürücüsü ile şehirler arası otobüsün şoförü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Otomobilin sürücüsü dörtlülerini yakarak, otobüsün önünde düşük hızla ilerlemeye başladı. Bir süre sonra otobüsün şoförü yol kenarında aracını durdurdu. Otomobilden inen sürücünün otobüsün içine girmesiyle ikili arasında kısa süreli arbede yaşandı. Otobüsün dışına da taşınan kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.