Mardin'de takı merasimine boyut atlattılar! Damada 200 TL'lik banknotlardan oluşan yelek giydirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir düğün salonunda takı merasimi sırasında izleyenleri hayretler içerisinde bırakan anlar yaşandı. Valiz içinde getirilen 200 liralık banknotlar yelek haline getirilerek damada giydirildi. Geline ise takı merasiminde 2 kilo 100 gram altın takıldı. Düğüne katılan davetliler, o ilginç anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Renkli görüntülere sahne olan düğün, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.