Muş'tan İstanbul'a arazi kavgası! Dehşet veren anlar kamerada

Dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana gelen arazi anlaşması nedeniyle husumetli olan akraba aileler arasında Muş'ta başlayan tartışma, Esenyurt'ta büyüyerek kavgaya dönüştü. Aile büyüklerine küfür edildiğini öğrenen şahıslar sopalarla husumetli oldukları aileye saldırdı. Yaşanan arbede esnasında yaralanan şahısların olduğu öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından saldırganlar güçlükle ayrıldı. Öte yandan, kavga anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.