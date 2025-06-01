Müşteriler ve çalışanlar arasında beyzbol sopalı kavga!

İstanbul Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında müşteriler ile iş yeri çalışanları arasında çıkan beyzbol sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin tartıştıkları müşterilerle eğlence mekanından dışarı çıktıkları görülüyor. Kayıtlarda müşterilere beyzbol sopası ile saldıran şüphelilerden birinin belindeki silahı göstermesi de yer alıyor.