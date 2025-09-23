Ölüm onu halı sahada yakaladı! Polis memurunun hayatını kaybettiği anlar kamerada

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde görev yapan polis memuru Murat Kına, halı sahada futbol oynadığı esnada bir anda yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kına, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kına'nın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği anlar halı saha kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan Kına'lı, dün ailesinin ve meslektaşlarının gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.