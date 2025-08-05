Oto fareleri önce kameralara sonra ekiplere yakalandı!
Bursa İnegöl'e bağlı kırsal Yeniköy mahallesinde 1 Ağustos 04.00 sıralarında 2 hırsız bir otomobili düz kontak yaparak çaldı. İki hırsızın mahalle içerisinde gezerken görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından harekete geçen İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, hırsızlardan birinin yerini tespit etti. Şüpheli Sabır U., Akhisar Mahallesi'nde İnegöl Jandarma komutanlığı JASAT ve polis ekiplerince çaldığı araçla kaçarken kovalamaca sonucu yakalandı. Karakoldaki ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araç ise sahibine teslim edildi.