Pendik'te kamyon dehşeti! Park halindeki araçları biçti

İstanbul'da kamyon dehşeti yaşadı. Pendik'te sürücüsünün park edip indiği kamyon, aniden hareket ederek yol kenarında park halindeki araçlara çarptı. Kamyonda ve çarptığı otomobillerde hasar meydana gelirken, kaza anında araçlarda kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Gürültüyü duyarak iş yerlerinden sokağa çıkan araç sahipleri ise gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Kazaya karışan bazı araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı. O korku dolu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.