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Su taştı, tekne karada kaldı!

12-12-2024 23:00 | Güncelleme: 12-12-2024 23:25
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Yusuf Özgür Bülbül

Bartın'da arıza yapan bir gezi teknesi, taşan ırmak suyu nedeniyle karada kaldı. Şerafettin Kaynarca'ya ait gezi teknesi arıza yaptı. Tekneyi Çağlayan mevkisinde karaya çıkaran Şerafettin Kaynarca, teknenin bozulan pervanenin tamiri için uğraşırken şiddetli yağış sonucu ırmak suyu yükselmeye başladı. Irmak suyu piknik alanındaki araç yoluna da taştı. Teknenin bozulan pervanesini değiştiren tekne sahibi, su seviyesi daha da yükselen ırmağa tekneyi indiremedi...

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