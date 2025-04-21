Teröristlere nefes aldırılmıyor! Kullanılamaz hale getirildi

Kahraman Mehmetçik, Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara daha buldu. Kullanılamaz hale getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

MSB'nin paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"Irak’ın kuzeyinde arama-tarama faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait yeni bir mağara daha tespit etti. Kullanılamaz hâle getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi"

https://x.com/tcsavunma/status/1914263673301770241