Vicdanları sızlatan olay! Akademisyen babanın otizmli oğlunu dövdüğü iddia edildi!

Eskişehir'de seyir halindeyken bir araçta babanın, otizmli oğlunu dövdüğü iddiası üzerine polis ekipleri harekete geçti. Seyir halindeki aracın içerisindeki sürücü konumunda bulunan kişinin, oğlu olduğu öğrenilen ve yolcu koltuğunda oturan çocuğa şiddet gösterdiği iddia edildi. Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İsmi C.K. olduğu öğrenilen otizmli çocuk ve akademisyen olduğu öğrenilen M.K. isimli baba, işlemleri için karakola götürüldü. Öte yandan, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde çocuğun korktuğu görüldü.