Yanlış manevra yaptı, uçumdan aşağıya uçtu! Korku dolu anlar kamerada

Giresun’un Dereli ilçesinde "Giresun’un Pamukkale’si" olarak bilinen Göksu Travertenleri’ne turistik gezi amacıyla gelen bir otomobil, sürücünün yanlış manevrası sonucu otoparktan yaklaşık 3 metre aşağıda bulunan yürüyüş yoluna düştü. Kazada araçta bulunan 4 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, aracın park etmeye çalıştığı sırada fren yerine gaza basıldığı ve otomobilin bariyerleri aşıp yürüyüş yoluna savrulduğu görüldü. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.