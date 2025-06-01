Yavrularını emziren ayı kameraya yakalandı

Tunceli’de dağlık alanda üç yavrusunu emziren yavru ayı dron ile kayıt altına alındı. Yavrularının karnını doyuran ayı daha sonra dağlık alana giderek gözden kayboldu. Uzun süredir üç yavrulu anne ayıyı takip ettiğini dile getiren gazeteci İsmail Yoleri, "Bugün de yavrularını emzirdiği anlara denk geldim. Yavrular süt emerken onları rahatsız etmemek için dronla kısa bir çekim yaptım. Böyle bir ana denk geldiğim için çok mutlu oldum" dedi.