Yozgat’ta bu mevsimin ilk karı yağdı, ortaya masalsı görüntüler çıktı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrası İç Anadolu Bölgesi’nin çeşitli illerinde kar yağışı görüldü. Yozgat’ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Akdağmadeni ilçesini beyaza bürüdü. Güne kar yağışı ile başlayan vatandaşlar, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İlçede bulunan ormanlık alan, kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntülere sahne oldu. Ormandaki eşsiz manzara dron ile havadan görüntülendi.