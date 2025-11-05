ABD'de "Erik Dalı" sürprizi! Cadılar Bayramı'nı böyle kutladılar

Her sene 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı ABD'de renkli görüntülere sahne oldu. ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Miami şehrinde kutlamalara katılan bir grup Türk genci, sokak ortasında 'Erik Dalı' şarkısını açtı.

Şarkı eşliğinde dans etmeye başlayan Türkleri gören ABD'lilerin bu durum hoşuna gidince, kendileri de ritme ayak uydurdu. O anlar sosyal medyada viral olurken, renkli görüntüler oluşturdu.