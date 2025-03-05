Hawai'deki Kilauea Yanardağı'nda 12'nci patlama!

ABD'nin Hawaii adasında bulunan Kilauea Yanardağı'nda 23 Aralık'tan bu yana volkanik hareketlilik sürüyor. Hawaii Volkan Gözlemevi'nden yapılan açıklamaya göre Hawaii Yanardağlar Milli Parkı'nın içindeki yanardağın zirve kraterinde sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

Yanardağ, Aralık'tan bu yana 12'nci patlamanın ardından metrelerce yüksekliğe lav püskürttü. Patlamanın milli park ile sınırlı olduğu, yakınlardaki bölgeler için tehdit oluşturmadığı belirtildi.