Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Ukrayna'da ölen askerlerin tabutlarına sarıldı

Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ı ziyaret etti. Bakan Lyubimova, ziyareti kapsamında Kim Jong-un tarafından kabul edildi. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden 6 askerin tabutu önünde saygı duruşunda bulundu. Kim, Ukrayna Savaşı'nda ölen askerlerin tabutlarına ellerini koyarak bir süre bekledi. O anlara dair görüntüler Rus bakana izletildi.