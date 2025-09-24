Sel Hindistan'ı yıkıp geçti! Çok sayıda ölü var

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki en büyük Hindu festivali olan Durga Puja için yapılan hazırlıklar caddelerin şiddetli yağışlar nedeniyle durdu, yaşanan selde ulaşım aksadı ve bölge sakinleri saatlerce mahsur kaldı.

Şehir genelinde festival için bambu ve diğer malzemelerle yapılan geçici yapılar da zarar gördü. Bazı bölgelerde yollar bel hizasına kadar suyla kaplandı, araçlar mahsur kaldı.

1988'DEN BU YANA EN YOĞUN YAĞIŞ

Kara, tren ve hava trafiği aksadı, birçok uçuş ve tren iptal edildi ya da ertelendi. Elektrik kesintileri saatlerce sürdü. Eyalet hükümeti, bugün ve yarın eğitime ara verildiğini ilan etti.

Hindistan Meteoroloji Dairesi'nin (IMD) Kalküta Bölge Başkanı HR Biswas, yağmurun çoğunun dün sabah erken saatlerde düştüğünü ve bunun 1988'den bu yana şehirde görülen en yoğun yağış olduğunu söyledi.