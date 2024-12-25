Şamil Tayyar'dan asgari ücret yorumu: Hesap yanlış!
25-12-2024 23:40
| Güncelleme: 25-12-2024 23:41
Asgari ücrette yapılan %30’luk artışın ardından eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. TGRT Haber'de değerlendirmelerde bulunan Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan dolar tahminlerinin hatalı olduğuna işaret etti. Asgari ücrete yapılabilecek olası bir ara zammı da ele alan Tayyar, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın da vücut dilinden zam kararından memnun olmadığını anlıyoruz. Enflasyonda beklentiler tutmazsa Temmuz ayında ikinci bir zam daha gündeme gelebilir. Ama bu olursa ekonomi yönetimi de ortada kalmaz. Aklıma bile getirmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.