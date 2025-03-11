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Yeşil yaka ortalama 150 bin TL maaş ile zirveye oynuyor! İşte en çok kazandıran meslekler ve ücretleri

Yeşil yaka ortalama 150 bin TL maaş ile zirveye oynuyor! İşte en çok kazandıran meslekler ve ücretleri

Türkiye’nin en hızlı büyüyen istihdam alanlarından biri de yeşil ekonomi oldu. Bu sektörde çalışanlar iş dünyasının en çok kazananları arasına giriyor. Beş yıl içinde yeşil yaka çalışanlarının sayısının Türkiye'de 1 milyonu aşması bekleniyor. Türkiye'nin önde gelen enerji ve sanayi şirketleri, yeşil yakaya olan talebin hızla arttığını ve eleman bulmakta zorlandıklarını belirtiyor.

Ünlü holdingler bir biri ardına, "Açık pozisyonlarımızın yüzde 40'ı yenilenebilir enerji ya da yeşil ekonomi yatırımlarıyla ilgili. Yetişmiş eleman yok denecek kadar az, bu yüzden çalışanlara piyasa ortalamasının çok üzerinde maaşlar teklif ediyoruz" şeklinde açıklamalar yapıyor.

ORTALAMA 150.000 TL

Elektrikli araç sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin CEO'su ise bu alandaki büyümeyi şöyle yorumluyor:

"Şirketimizde bir elektrikli araç teknisyeni 90 bin TL maaş alıyor. Beş yıl önce böyle bir pozisyonun varlığı bile tartışmalıydı, ama şimdi en çok ihtiyaç duyduğumuz alanlardan biri oldu."

Rüzgâr enerjisi yatırımları yapan bir firma yetkilisi de nitelikli çalışan eksikliğine dikkat çekti ve ekledi: "Türkiye'de rüzgâr türbini bakım uzmanı bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Maaşlar hızla yükseliyor ve yetişmiş elemanları tutmak için büyük çaba harcıyoruz. Ortalama maaş skalası 150 bine dayandı."

YEŞİL YAKADA EN ÇOK KAZANANLAR POZİSYONLAR

Rüzgar türbini uzmanı: 90.000 - 130.000 TL

Güneş enerjisi mühendisi: 75.000 TL - 150.000 TL
Elektrikli araç bakım teknisyeni: 80.000 TL - 100.000 TL

Karbon ayak izi danışmanı: 100.000 TL - 500.000 TL
Sürdürülebilir Tarım Uzmanı: 60.000 TL - 85.000 TL
Atık Yönetim Mühendisi: 75.000 TL - 110.000 TL

Su ve Atıksu Yönetimi Uzmanı: 85.000 TL - 100.000 TL
Çevre Politikaları Danışmanı: 90.000 TL - 400.000 TL
Sıfır Atık Proje Yöneticisi: 90.000 TL - 120.000 TL

Yeşil Finans Uzmanı: 80.000 TL - 140.000 TL
Biyoenerji Mühendisi: 90.000 TL - 130.000 TL

İklim Değişikliği Risk Analisti: 95.000 TL - 160.000 TL
Sürdürülebilir Lojistik Uzmanı: 80.000 TL - 110.000 TL
Toprak sağlığı ve Biyoçeşitlilik Uzmanı: 95.000 TL - 100.000 TL

Dikey Tarım Mühendisi: 80.000 TL - 180.000 TL
Enerji ve Depolama Sistemleri Mühendisi: 90.000 TL - 180.000 TL

Yeşil Hidrojen Uzmanı: 100.000 TL - 200.000 TL

Sıkça Sorulan Sorular

Yeşil ekonomide son durum?
Son 3 yılda Türkiye'de yeşil ekonomiye yatırımlar 150 kat artarak 8 milyar doları aştı. Küresel ölçekte ise yeşil ekonomi ve enerji dönüşümüne ayrılan fonlar 2 trilyon doları geçti.
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