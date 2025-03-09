13 yaşındaki hafızı cami içinde korkunç şekilde darp etti! O anlar kamerada

Şarkışla ilçesi Büyük Cami’de yaşanan olay gündeme oturdu. İddiaya göre 13 yaşındaki hafız Muhammet Hamza Türkoğlu, Kur’an okumak için camiye gitti. Cami içerisinde bulunan İbrahim Ethem Aydın, ‘Ne bakıyorsun?’ diyerek 13 yaşındaki genci itekleyerek darp etti. Olay, caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Cami cemaatinin müdahalesiyle olay sakinleştirildi.

"CAMİİNİN İÇİNDE TÜRKÜ SÖYLÜYORDU"

Olayı anlatan Muhammet Hamza Türkoğlu, "Camiye girdim ve oturdum. Beni darp eden adam caminin içinde bağırarak türkü söylüyordu. Ben kalktım ve montumu asmaya gittim. Telefondan bir şey açmış onu dinliyordu. ‘Sen ne bakıyorsun?’ dedi. Sonra oturduğu yerden kalktı ve boğazımı sıkarak bana tekme attı. Cami cemaati ayırdı" dedi.