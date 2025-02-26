Polis alarma geçti! Alkollü sürücü - polis kovalamacası kamerada
Aksaray’da 5 yıl önce alkollü araç kullanırken polise yakalanan ve polise sahte ehliyet verip kaçan şahıs yine Aksaray Emniyeti'ni alarma geçirdi. Bu kez de "dur" ikazına uymayarak kaçan sürücü kovalamaca sonucu arazide yakalanırken, ehliyetsiz sürücü 2.30 promil alkollü çıktı. Araçtan indirilen 40 yaşındaki sürücü S.B.’nin ehliyetinin olmadığı ve alkollü olduğu belirlenirken, polis ekipleriyle ilginç diyaloglar yaşandı.
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Sıkça Sorulan Sorular
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI NEDİR?
Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlenmesinin ardından uygulanacak trafik ceza miktarları da güncellendi. Hususi otomobilde 0,50 promil, diğer araçlarda 0,20 promil üzeri alkollü sürücülere, birinci defada 9 bin 267, ikinci defada 11 bin 622, üç ve üçten fazlasında 18 bin 677 lira ceza verilecek. İlk ihlalde sürücü belgesi 6 ay, ikincisinde 2 yıl, üç ve fazlasında 5'er yıl geri alınacak. Bir promil üzerinde alkollü olduğu tespit edilenler veya yasal sınırların üzerinde alkollü olarak trafik kazasına sebebiyet veren sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 179'uncu maddesinden işlem yapılacak.