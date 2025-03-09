Alevlere teslim olan araç otoyolda böyle yandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil hurdaya döndü.

Otomobilden dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracı hızla emniyet şeridine alarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALEVLER KISA SÜREDE SARDI

Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında tamamen yanarak hurda yığınına dönen otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.