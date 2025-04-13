Ankara'da facia önlendi: Park halindeki araç alev alev yandı

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde park halindeki bir araç alev alev yandı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, su ve yangın tüpleriyle müdahale ederek alevleri kısa süre içerisinde büyük ölçüde söndürdü.

ARAÇ TAMAMEN YANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek üzere inceleme başlattı.