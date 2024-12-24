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Balıkesir'deki patlamada ortalık savaş alanına döndü! İşte ilk görüntüler
24-12-2024 09:51
| Güncelleme: 24-12-2024 09:57
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde mühimmat üretilen bir fabrikada yaşanan patlamanın ardından kaydedilen görüntüler dehşete düşürdü. Patlamanın şiddetiyle ortalık savaş alanına dönerken yapılan açıklamada 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Görüntüler ise patlamanın şiddetini gözler önüne serdi.