Bayraktar TB3'ten yeni başarı! Tam 4 kez üst üste yaptı

Bayraktar TB3, kısa pistli bir gemiden kalkış ve iniş yapabilen dünyadaki ilk insansız hava aracı olma özelliğini taşıyor. Bu kapsamda sürdürülen gemi testleri başarıyla devam ederken, 22 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen tam otonom kalkış ve iniş testleri de başarıyla sonuçlandı. Testler sırasında Saros Körfezi'nde bulunan TCG Anadolu gemisine dört sorti gerçekleştiren Bayraktar TB3, her defasında güvenli bir şekilde iniş ve kalkış yaptı. Gün batımında tamamlanan son sortide de önceki denemelerde olduğu gibi herhangi bir iniş destek sistemi kullanılmadı. Bu performansıyla Bayraktar TB3, kısa pistli gemi operasyonlarındaki yetkinliğini bir kez daha kanıtlamış oldu.