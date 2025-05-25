Bıçaklı magandaya tüplü şok! Bunu hiç beklemiyordu

Bıçakla adam yaralamanın cezası ne kadardır?

Adam yaralamanın cezası, yaralama derecesine ve kast derecesine bağlı olarak değişebilir. Örneğin, Türk Ceza Kanunu´na göre, basit yaralamada fail 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alabilirken, kasten yaralamada fail 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası alabilir.