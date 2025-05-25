Bıçaklı magandaya tüplü şok! Bunu hiç beklemiyordu
İstanbul Ataşehir'de yaşanan ilginç olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir kişi, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünün üzerine bıçakla yürüdü. Karşıdaki sürücü ise saldırıdan yangın tüpü sıkarak kurtuldu. O anlar araç iç kamerasına yansıdı.
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Sıkça Sorulan Sorular
Bıçakla adam yaralamanın cezası ne kadardır?
Adam yaralamanın cezası, yaralama derecesine ve kast derecesine bağlı olarak değişebilir. Örneğin, Türk Ceza Kanunu´na göre, basit yaralamada fail 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alabilirken, kasten yaralamada fail 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası alabilir.