Bir anda böyle yere yığıldı, hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonu önünde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından baygın halde bulunan Fatih Suvar'ın (38) hayatını kaybettiği tespit edildi.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Olay yerinde yapılan kamera incelemesinde, Suvar'ın aracından yalnız indiği, aracın arkasına yöneldikten sonra bir anda baygınlık geçirerek yere yığıldığı ve çevrede kimsenin müdahalede bulunmadığı görüldü. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.