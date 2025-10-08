Böyle vicdansızlık görülmedi! Önce çarptı, sonra kaçtı

İstanbul'un Avcılar ilçesinden şoke eden görüntüler geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Kuzey E.'ye süratle gelen hafif ticari araç çarptı. Kuzey, çarpmanın etkisiyle savruldu. Sürücü ise önce çocuğa baktı, ardından aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi bulunmazken omzunun kırıldığı öğrenildi. O anlar kameralara böyle yansıdı.