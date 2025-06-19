Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'den depremzede aileye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Kahramanmaraş’ta depremzede bir aileyi ziyaret etti. Azerbaycan Mahallesi’nde afet konutu kura törenine katılan iki lider, ardından Haydar Aliyev İlkokulu’nda öğrencilere karnelerini dağıttı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Esnaf ziyareti kapsamında bir dondurmacıya da uğrayan Erdoğan ve Aliyev, Maraş dondurması kesip vatandaşlarla sohbet etti. Ziyarete bakanlar ve diğer yetkililer de eşlik etti.