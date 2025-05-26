Depremin izleri siliniyor! Murat Kurum vatandaşlarla bir arada: 'Koskoca bir dağ delindi'
Adıyaman'da vatandaşlarla bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeniden inşa edilen Zey köyünde incelemelerde bulundu. Vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılaşan Kurum, "Umut, emek, sevgi… İşte bizim Adıyaman hikayemiz" paylaşımını yaptı.
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Sıkça Sorulan Sorular
6 Şubat depreminde K kaç kişi öldü?
6 Şubat 2023'te Türkiye, tarihinin en yıkıcı ve ölümcül felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli iki depremde, resmi verilere göre 53 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 11 ilde ağır yıkıma neden olan depremler, 13 milyon kişinin hayatını doğrudan etkiledi.