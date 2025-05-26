Depremin izleri siliniyor! Murat Kurum vatandaşlarla bir arada: 'Koskoca bir dağ delindi'

6 Şubat depreminde K kaç kişi öldü?

6 Şubat 2023'te Türkiye, tarihinin en yıkıcı ve ölümcül felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli iki depremde, resmi verilere göre 53 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 11 ilde ağır yıkıma neden olan depremler, 13 milyon kişinin hayatını doğrudan etkiledi.