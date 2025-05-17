Erdoğan'a üstünlük kurmak isteyen Macron dünyaya rezil oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Tiran'daydı. Erdoğan, bazı liderlerle de ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan'ın yanına gelen isimlerden birisi de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında ayakta bekleyen Macron, elini üste koyarak üstünlük kurmak istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise o anlarda sadece Macron'un parmağını tuttu. O anlar, zirvenin yapıldığı salonda bulunan kameralar tarafından saniye saniye kayda alındı.