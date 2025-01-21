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Eve gitmek isteyen çocuklara köpek saldırdı! Çığlık atarak böyle kaçtılar
21-01-2025 08:54
| Güncelleme: 21-01-2025 09:02
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sürü halinde dolaşan başıboş köpekler, araziden geçerek evlerine gitmek isteyen öğrencilerin önüne çıktı. Çocuklar panikle çığlık atıp koşmaya başlayınca çevredeki vatandaşların yüreği ağzına geldi.
Yaşanan olay üzerine karne gününden bir gün sonra, Yeni Mahalle'deki 7. sınıf öğrencisi Eslem Teker’in başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilçede üzüntü ve korku hakim olmaya başladı.