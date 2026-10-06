Fethiye’de otomobil ile kamyonetin karıştığı kaza kamerada: 5 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Fethiye ilçesi Çamköy Mahallesi Osman Kaya Bulvarı üzerindeki ışıksız kavşakta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Ç. (57) yönetimindeki otomobil ile M.M.A. (71) idaresindeki kamyonet kavşakta çarpıştı.

Kazada sürücüler A.Ç., M.M.A. ile araçlarda yolcu olarak bulunan E.D. (56), Kanada uyruklu M.B. (72) ve Kanada uyruklu D.N.B. (74) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.