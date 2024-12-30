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Gazeteci Yazar Nazif Okumuş: PKK/PYD’den en çok zararı Kürtler gördü!

30-12-2024 22:58 | Güncelleme: 30-12-2024 23:01
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Yusuf Özgür Bülbül

TGRT Haber’de yayımlanan Medya Kritik programına konuk olan Gazeteci/Yazar Nazif Okumuş, MHP lideri Bahçeli’nin çıkışıyla başlayan ve DEM Partililerin İmralı’yı ziyaret etmesiyle devam eden süreçle ilgili değerlendirmede bulundu. Okumuş, “Erdoğan Bahçeli’nin planına temkinli yaklaşıyor. Plan Bahçeli-DEM-İmralı arasında gelişecek gibi. Türkler ve Kürtler bir aile. PKK/PYD’den en çok zararı Kürtler gördü” dedi…

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