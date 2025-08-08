Gaziantep’te yangın paniği! Alevler apartmanı sardı, 23 kişi dumandan etkilendi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Nuri Pazarbaşı Mahallesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın alt katında yangın meydana geldi. Dumanlar kısa sürede apartmanı sararken dumandan etkilenen 23 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangında binada mahsur kalan çok sayıda kişinin ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı belirtildi. Alevlerin binayı sardığı korku dolu dakikalar kameralara işte böyle yansıdı...